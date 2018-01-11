السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثيين على نجران.

ومن ناحية أخرى، رصدت #مواقع_التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضية، عدداً من الصور لصاروخ حوثي تم اعتراضه بمنطقة #نجران، وأظهرت الصور تناثر شظايا الصاروخ على إحدى السيارات، ما أدى لإتلافها جزئياً دون أي إصابات.

وتعليقا على الصاروخ الذي أطلق على نجران، الجمعة اماضية، صرح المتحدث الرسمي لقوات #تحالف_دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران بالمملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ الذي أطلق الجمعة الماضية استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا "الباتريوت" في سماء نجران، ما أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.