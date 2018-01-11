خارجية اليمن تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحوثي

وجهت وزارة #الخارجية_اليمنية خطابا عاجلا لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 +1 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة لها.

وقالت الخارجية اليمنية في رسائلها إن " #انتهاكات الميليشيات الانقلابية ارتفعت وتيرتها في ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى الإعدام المتعمد للمعتقلين في سجون الميليشيات".

واعتبرت تلك العمليات أعمالا إرهابية "لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية، وتجسيدا للنهج الإرهابي الذي مارسته #ميليشيات_الحوثي منذ نشأتها حتى الآن في تصفية المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع" لتمرير أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران، ونشر الاضطراب والفوضى في المنطقة.

وأضافت أن جرائم "الميليشيات الحوثية الانقلابية تعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب".

وطالبت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان "بإدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيات أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروعا بشرية".