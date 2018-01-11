بالصوت والصورة.. أدلة تورط الحوثي باستهداف حركة الملاحة

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن جماعة الحوثي تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وعرض المالكي خلال مؤتمر صحافي بالرياض، الأربعاء، أدلة بالصوت والصورة على تورط الميليشيات الحوثية في العمل على تحويل ميناء الحديدة إلى مصدر تهديد للملاحة البحرية الدولية في المنطقة.

وذكر المالكي أن ميليشيات #الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف، مشيراً إلى أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.

وقال المالكي إن التحالف لديه مسؤولية بمنع تهديد الملاحة الدولية البحرية، ويبذل كافة الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن. وتابع بالقول: "على المجتمع الدولي واجب المبادرة لإخضاع ميليشيات الحوثي للمتطلبات الدولية".