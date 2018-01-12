إب.. ميليشيا الحوثي تختطف صرافين وتنهب أموالهم

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً من الصرافين بمحافظة #إب، وسط #اليمن، في إطار حملات نهب واسعة طالت شركات ومحلات الصرافة في العاصمة #صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر مصرفية في إب، إن ميليشيا الحوثي، اختطفت مساء الخميس، "عدداً من ملاك محلات الصرافة في مركز المحافظة، ونهبت أموالاً ضخمة من محلاتهم".

وأوضحت أنه تم اختطاف مالك محلات "المهيوبي" للصرافة، ونهب نحو 500 ألف ريال سعودي من خزينته.

ووفق المصادر، فإن من بين المختطفين شقيق الصراف عبدالرحمن العامري، ومالك مؤسسة "الغالبي" للصرافة"، ومالك محلات "نُصير" للصرافة، وصرافين آخرين.

وأكدت أن الميليشيات الانقلابية تفرض إتاوات مالية كبيرة على التجار ومحلات الصرافة ومحلات الذهب، لدعم ما تسميه "المجهود الحربي"، وأن تلك الإجراءات تأتي في هذا السياق على غير ما يحاول إعلام الحوثيين تصويرها بأنها لضبط سعر الصرف.

وتأتي حملة الاختطافات هذه بالتزامن مع حملات مماثلة للصرافين في #صنعاء وعدد من المحافظات، وبعد يوم من حملة واسعة مماثلة طالت عدداً من تجار الذهب، واستمراراً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الانقلاب في مناطق سيطرتها.