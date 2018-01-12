الحوثي يضغط على رئيس البرلمان اليمني بخطف أولاده

قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت نجلي وحفيد يحيى الراعي، رئيسِ مجلس النواب والأمينِ العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام واحتجزتهم كرهائن للضغط عليه ومنعه من مغادرة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن عملية الخطف تمت بعد مداهماتِ لمنازل قيادات في حزب المؤتمر خلال الأيام الماضية.

ووفق مصادر مقربة من الراعي فإن الميليشيات رفضت الإفراج عن المخطوفين لكنها وعدت بتحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت الميليشيات شددت إجراءاتها الأمنية حول منزل الراعي وعززت عملية المراقبة لتحركاته خشية هروبه من صنعاء.

وتخشى ميليشيات الحوثي الانقلابية مغادرة الراعي للعاصمة صنعاء، حيث ترى أنه آخر ورقة سياسية تراهن عليها لعقد جلسات برلمانية لصالحها بعد قتلها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.