الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في صعدة

أعلن الجيش اليمني، الخميس، عن تحقيق انتصارات كبيرة في محور البقع محافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية اقصى شمال البلاد.

وأحكمت قوات الجيش اليمني، قبضتها الكاملة على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الاستراتيجية، وحررت عدة تباب محيطة بها منها تبتي فرعون، ومصطفى، وفق ما نقله الموقع الاخباري الرسمي للجيش نقلا عن مصادر ميدانية.

وأشار إلى أن المعارك أدت إلى سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية ما بين قتيل وجريح وأسير (لم يذكر عددهم)، علاوة على اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والدراجات النارية.

كما أثنى قائد محور صعدة، العميد عبيد الاثله، على "الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني في البقع، بتطهير سلسلة جبال أم العظب من الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران"، شاكرا دعم التحالف العربي بقيادة السعودية ومرابطتهم جنباً إلى جنب مع اخوانهم في اليمن.

"قطع رأس الأفعى"

ويضيق الجيش اليمني، باسناد من التحالف العربي، الخناق على ميليشيا الحوثي في معقلها الرئيس بصعدة من عدة محاور، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة الى زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

إلى ذلك، استعاد الجيش اليمني، الخميس، مواقع استراتيجية في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج (جنوب البلاد)، وكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأفاد مصدر عسكري، ان قوات الجيش الوطني حررت بالكامل جبل الحمام الاستراتيجي المطل على قاعدة العند الجوية.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المليشيا الانقلابية، حيث إن 12 جثة من قتلاها ما زالت متناثرة في أرض المعركة، وتم أسر أربعة عناصر، بالإضافة لاغتنام بعض الأسلحة والذخائر.