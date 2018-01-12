نجل شقيق صالح: نمد أيدينا إلى الأشقاء في السعودية

شدد نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، طارق محمد صالح إثر وصوله إلى محافظة #شبوة الخميس على سعيه إلى الحوار، وتحقيق السلام في اليمن.

وقال في كلمة مختصرة بعيد وصوله إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرقي #اليمن، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية لتقديم واجب العزاء في مقتل أمين عام المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، الذي قتل إلى جانب الرئيس الراحل في منزله بالعاصمة #صنعاء على أيدي ميليشيات الحوثي، مطلع ديسمبر الماضي: "نحن نمشي على خطى ووصايا الزعيم (في إشارة إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح) ونسعى للحوار وتحقيق السلام."

وأضاف "كما دعانا الزعيم نمد أيدينا إلى أشقائنا وفي طليعتهم المملكة السعودية".

كما شدد على أن اليمن واستقراره من أمن واستقرار المنطقة، وأن البلاد لا يمكن أن تتخلى عن عروبتها.

يذكر أن هذا هو الظهور الأول لطارق، ما يضع حدا للجدل حول مصيره، لا سيما بعد انتشار إشاعة موته في صنعاء.

وكانت #ميليشيات_الحوثي وزعت قبل أيام عديدة صور العميد طارق صالح كمطلوب أمني، وشنت حملة مداهمات واسعة في منازل عدة بصنعاء، واتبعت عدداً من الحيل بينها إعادة تشغيل رقم هاتفه الشخصي، واعتقال رفاقه، في محاولة للوصول إليه، لكنها أخفقت، فيما لم يتضح حتى الآن طريقة إفلات العميد طارق من صنعاء.

وتعتبر ميليشيا الحوثي طارق صالح "العقل المدبر" لجميع تحركات الرئيس الراحل، والمطلوب "رقم واحد"، ووضعته في قائمة أهدافها.

ومن المتوقع أن يثير ظهور العميد طارق صالح مخاوف #الحوثيين من قيادته لتحرك عسكري جديد ضدها، وذلك بوصفه "الرجل القوي"، وخوفاً من انتقامه لمقتل "عمه"، خاصة لما عرف به من حنكة عسكرية وشجاعة في مواجهتهم.