اليمن.. التحالف يستهدف معسكرات الميليشيات في البيضاء

استهدف طيران التحالف العربي، السبت، معسكرات تدريبية لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة #البيضاء وسط اليمن، ما أسفر عن سقوط عشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

وأكد مصدر محلي أن طيران التحالف استهدف - بعدة غارات - معسكري تدريب للميليشيات في بلاد قيفه رداع بمحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مقاتلات التحالف قصفت معسكري تدريب للميليشيا في منطقة بين قرن الأسد وريام وبعرورة بـ "خلاو عامر" في العرش برداع، ودمرت عدداً من الأطقم في المعسكرين، وأدت إلى سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

وذكرت مصادر ميدانية، أن الغارات جاءت أثناء تجمع عناصر ميليشيا الحوثي للتدريب في المعسكرين، والذين استقدمتهم من مناطق مختلفة، وأن عدد القتلى كبير جدا، فيما لا يزال مصير القيادي الحوثي المشرف على أحد معسكرات التدريب، أحمد سيف الذهب مجهولاً حتى اللحظة.

وكانت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء نصبت كميناً مسلحاً، الجمعة، لقيادي حوثي ما أدى إلى مصرعه وإصابة عدد مرافقيه.

وأكد مصدر في المقاومة، أن مشرف الحوثيين بمديرية الرياشية في البيضاء فرحان العقبي، لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون من مرافقيه، في كمين نصبه أبطال المقاومة لهم بين منطقتي قرن الأسد والخبار بالمديرية.

يشار إلى أن الجيش اليمني بدأ قبل أيام، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، معركة تحرير البيضاء بعد استكمال تطهير محافظة شبوة المجاورة، وسط تقدم ميداني متسارع وانهيار في صفوف الميليشيات، التي تتعرض منذ انقلابها على السلطة الشرعية لمقاومة شرسة في البيضاء، تسببت في مقتل مئات من عناصرها.