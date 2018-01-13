تعز.. أكثر من 2000 انتهاك حوثي ضد المدنيين خلال شهر

كشف تقرير حقوقي يمني، السبت، عن ارتكاب #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، 2206 انتهاكات ضد #المدنيين في #تعز (جنوب غرب) خلال ديسمبر الماضي.

ووثق تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير حكومي)، بين #الانتهاكات 21 حالة قتل بينهم نساء وأطفال، بالقنص المباشر وقذائف الميليشيا التي تتساقط يوميا على المناطق المكتظة بالسكان، إضافة إلى إعدام أحد المدنيين.

كما رصد الفريق الميداني للمركز، إصابة 96 مدنياً بينهم 27 طفلاً و4 نساء، أصيب 37 مدنياً منهم جراء قذائف الميليشيا الانقلابية، و8 مدنيين بصاروخ كاتيوشا، فيما أصيب 23 مدنياً بينهم طفلين وامرأة برصاص قناص من الميليشيا، وأصيب مدني آخر جراء انفجار لغم زرعته المليشيا.

وسجل التقرير 39 حالة اختطاف وإخفاء قسري قامت بها ميليشيات الانقلاب بينها 16 حالة اختطاف، و23 حالة إخفاء قسري، وتم تعذيب 11 من المختطفين، كما أعدمت أحد المختطفين.

ولفت إلى تسجيل ارتفاع كبير في حالات النزوح والتهجير القسري، خلال شهر ديسمبر، نتيجة القصف المكثف واقتحام القرى في عزلة الحيمة بمديرية التعزية، إضافة إلى قرى الاشروح والقوز بجبل حبشي ومديريتي موزع ومقبنة، والشقب والجيرات بمديرية صبر الموادم.

ووثق التقرير تهجير ونزوح جماعي لـ346 أسرة و1897 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار المصدر إلى عجز فريق الرصد الميداني عن حصر كافة الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت للأضرار، نتيجة لاشتداد المعارك والقصف اليومي والمكثف من قبل الميليشيات، وبين أن ما تم رصده يشكل جزءا يسيرا جدا مما تضرر خصوصا في القرى التي يتم قصفها بكثافة يوميا وتهجير ساكنيها.

وأوضح أنه وثق تضرر 36 منزلا بشكل كلي، و41 منزلا تضررت جزئيا، وتفجير 3 منازل لمواطنين بعزلة الحيمة، فيما تم تدمير 21 منشأة عامة وخاصة بينها مسجدان ومدرسة بالحيمة، وتدمير 18 مركبة خاصة ونهب 6 مركبات ودراجتين ناريتين، بالإضافة إلى تدمير العديد من المزارع، ونهب وتعطيل العديد من المولدات والمعدات المستخدمة في الزراعة.