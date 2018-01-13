تقرير أممي يتهم إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح

اتهم تقرير أممي أعدته لجنة العقوبات الخاصة باليمن، #إيران بتسهيل حصول المتمردين الحوثيين على طائرات مسيرة و #صواريخ باليستية أطلقت على #السعودية في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 .

وتتكشف حقائق جديدة يوما بعد آخر ليصبح في حكم المؤكد الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية.

فقد أشار تقرير أممي أعدته لجنة العقوبات حول اليمن ورفع إلى مجلس الأمن، إلى أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على #إرسال_أسلحة إلى #اليمن.

وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.

وذكر التقرير أن الخبراء المكلفين بمراقبة الحظر حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية إيرانية الصنع، إضافة إلى طائرات بدون طيار تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015.

واعتبر فريق الخبراء أن إيران بذلك لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2216 حول حظر الأسلحة.

وتتشابه النتائج التي توصل إليها الخبراء الأمميون مع تلك التي توصلت إليها واشنطن الشهر الماضي وعرضتها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، موجهة اتهامات إلى طهران بانتهاك الحظر.

ورغم تكشف الدلائل حول تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية، تواصل طهران نفيها لأي دور عسكري لها في اليمن، وهو نفي يصفه مراقبون بأنه مجرد محاولة إيرانية لحجب الشمس بغربال.