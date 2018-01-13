محامي صالح: جماعة الحوثي لم يعد معها إلا سلاح دون رجال

أكد محمد المسوري محامي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن الظروف التي تمر بها جماعة الحوثي تمثل فرصة للتخلص منها، مشيراً إلى أنها بدأت تفرض التجنيد الإجباري وتأخذ الطلبة من المدارس للزج بهم في القتال. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي لم يعد معها إلا سلاح دون رجال.

يذكر أن تقارير عدة كانت أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي تواجه أزمة تجنيد. وقد بدأت بعملية التجنيد الإجباري والدفع بالمواطنين إلى جبهات القتال. وبحسب مصادر يمنية فإن ميليشيات الحوثي كلفت لجاناً عسكرية بملاحقة كل أفراد الجيش والأمن المسجلين في وزارتي الدفاع والداخلية وعرض عليهم الذهاب إلى جبهات القتال أو شطب أسمائهم العسكرية.

إلى ذلك، حذر المسوري من أن جماعة الحوثي لا أمان لها، وقال إن من يعتقد بأنه سيتحالف معها مستقبلاً وأنها ستقف معه فهو واهم.

وكشف عن وجود خيانات من قبل بعض الشخصيات. وقال في تصريح لقناة الحدث مساء الجمعة إنه سيأتي الوقت الذي سيعلن عنها. ورأى أن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان ضحية خيانة.