اليمن.. الجيش الوطني يتقدم بعدة جبهات بغطاء من التحالف

سيطرت قوات الجيش الوطني على جبل السادّة في مديرية ناطِع بمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين، استهدفت الأولى مبنى مديرية القريشية الواقع تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة البيضاء. بينما استهدفت الأخرى موقعاً لمليشيا الحوثيين في جبل جُميده المطل على منطقة الزوَب، أسفرت عن إحراق عربة مدرعة من نوع "بي ام بي".

وميدانياً، ففي محور البقع بصعدة، استهدفت مدفعية التحالف والجيش الوطني تجمعات لمليشيا الحوثي، كما نفذ التحالف عدة طلعات جوية على هذا المحور.

وفي صرواح، قام الجيش الوطني باستهداف تحركات وتجمعات المليشيات الانقلابية، مما أسفر عن مقتل مجموعة من عناصر الحوثيين.

وفي الجبهة الشمالية من تعز، استهدفت قوات الجيش الوطني تحركات المليشيات، وسط أنباء عن مقتل القيادي الحوثي إبراهيم الحاكم.

أما في جبهة الضباب، فتصدى الجيش الوطني لمحاولات تسلل للمليشيات، مما أسفر عن مقتل 6 من العناصر الانقلابية كما تم القبض على آخرين.