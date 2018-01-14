بالصور.. صواريخ استعادها الجيش اليمني من معقل الحوثيين

استعاد الجيش اليمني، الأحد، صواريخ موجهة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد طردهم من عدة مواقع في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، على الحدود مع السعودية.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش استعادت صواريخ موجّهة ومضادة للدروع نوع أيه تي-3 ساغر (AT-3 Sagger )، خلال المعارك التي دارت في جبهة البقع شرق محافظة صعدة.

ونجح الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، في السيطرة على مناطق العواضي والسعراء وسوق البقع وأجزاء من سلسلة جبال العليب في جبهة البقع، بعد هجوم مباغت على المتمردين الذين فروا من مواقعهم بعد تكبدهم خسائر بشرية ومادية فادحة، بحسب مصادر ميدانية.