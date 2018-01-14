مصدر أمني يمني: ضبط شاحنات إغاثية باعها الحوثيون بصنعاء

قال مصدر أمني يمني، إنه تم ضبط شاحنات محملة بمواد إغاثية تحمل شعار منظمة "اليونسيف"، باعتها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء لصالح تاجر معروف.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن جلال الربيعي، قائد الحزام الأمني في محافظة لحج، إن نقطة تفتيش تابعة للحزام الأمني وقوات خاصة ضبطت 3 شاحنات بين محافظتي لحج وعدن جنوبي البلاد، مساء السبت.

وأشار أن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثية عليها شعار منظمة "اليونسيف"، كانت في طريقها إلى عدن.

وذكر أن الشاحنات كانت قادمة من العاصمة صنعاء، وتتبع أحد التجار الكبار، لم يذكر اسمه.

وأضاف أنه من خلال عملية التحقيق مع سائقي الشاحنات، اتضح أن مليشيا الحوثي التي تسيطر على صنعاء، قامت ببيعها وحرمان مستحقيها منها. وبين أن الحوثيين يستغلون المعونات الإغاثية التي تصلهم من الأمم المتحدة، لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي.

وأكد أن ضبط هذه الشاحنات، دليل قاطع على تلاعب ميليشيات الحوثي بالمساعدات الإنسانية، على حساب ملايين من الأطفال اليمنيين الذين يعانون الجوع والأمراض.

ودعا الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد ممارسات الحوثيين، والتأكد من وصول المعونات لمستحقيها.