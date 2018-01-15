إشادة أوروبية بحرص التحالف على وصول إغاثات اليمن

أشادت رئيس بعثة #الاتحاد_الأوروبي لدى #اليمن، ماريا كالفو، الاثنين، بحرص الحكومة الشرعية و #التحالف العربي بقيادة السعودية، على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لضمان وصول الدعم الإنساني لمختلف مناطق البلاد.

وأكدت كالفو دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الأممي لليمن، وتقديرها لتوجه الحكومة اليمنية الداعم للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أثناء لقائها وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي.

حيث جدد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة في اليمن، وتأييدها لجهود ومقترحات المبعوث الأممي على أساس توفير متطلبات بناء الثقة والالتزام بالمرجعيات.

وكشف المخلافي عن خطة متكاملة تعدها حكومة بلاده مع التحالف العربي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وأشار إلى سطو ميليشيات الحوثي على المساعدات الإنسانية وبيعها للمواطنين في السوق السوداء.

وأكد وزير الخارجية اليمني، الالتزام بتسخير جميع المنافذ البرية والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لاستقبال المساعدات الإنسانية وتوفير مرات آمنة لكي تصل إلى المواطنين.

كما عبر عن قلق حكومته من التصعيد المتزايد لميليشيات الحوثي الانقلابية، وما تشنه من حملات اغتيالات واعتقالات ونهب وتفجير للمنازل، "والشروع بممارسات بعيدة عن أخلاق الشعب اليمني، وهي الإساءة إلى المظاهرات النسائية والاعتداء عليها"، بحسب تعبيره.