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هادي: لا خيار أمامنا إلا الانتصار على الحوثي

المصدر: صنعاء - إسلام سيف
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الاثنين، أن ميليشيا #الحوثي تصر على أن تكون أداة لـ #إيران في قتل وتهجير وتدمير البلد.

وقال هادي: "لا خيار أمام الشعب اليمني إلا الانتصار على قوى الظلام (ميليشيا الحوثي) لمصلحة اليمن الاتحادي الجديد"، مشيراً إلى أن اليمنيين أمام مسارين "إما الانتصار للشرعية أو الارتهان لقوى الظلام الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإيرانية"، مضيفاً أن الشعب اليمني "لن يقبل بها مطلقاً".

وجاء ذلك أثناء لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أنتونيا كالفو، حيث جرى مناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة في صنعاء، وممارسات الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت الرئيس اليمني إلى أن "مخططات وأهداف ميليشيا الحوثي الدخيلة توضح ارتهانها للخارج كأداة لإيران، للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة".

كلمات دالّة

#الحوثي, #إيران, #اليمن, #قتل, #تهجير, #انتصار

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