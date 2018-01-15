شاهد.. المتحدث باسم التحالف العربي يظهر شرق صنعاء

في زيارة هي الأولى من نوعها، ظهر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الأحد، في خطوط المواجهة الأمامية بجبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وزار العقيد المالكي، برفقة قيادات من قوات التحالف العربي، ووزير الإعلام اليمني معمر الارياني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني، وعدد من القيادات أبطال الجيش في الخطوط الأمامية للمواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية على تخوم العاصمة صنعاء.

وأشاد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، بالبطولات والإنجازات التي تحققت بجبهة نهم شرق صنعاء، مشيرا إلى استمرار التحالف في الوقوف مع الشرعية وإسناد الجيش الوطني لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.

وأكد أن قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي هدفها الرئيسي هو العاصمة صنعاء وإعادة الشرعية.

بدوره، أوضح قائد المنطقة العسكرية السابعة، أن الجيش الوطني لا يفصله عن العاصمة صنعاء سوى عدة كيلومترات، وأنهم بانتظار "توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لنكون قريبا داخل العاصمة صنعاء".

ويحقق الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، تقدما ميدانيا متسارعا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، في إطار تصعيد العمليات العسكرية لاستكمال إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي والقضاء على مشروعها المدعوم إيرانيا.