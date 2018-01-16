الأمم المتحدة تعلن وصول رافعات متحركة إلى ميناء الحديدة

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، عن وصول سفينة تحمل أربع رافعات متحركة، إلى ميناء الحديدة غرب اليمن الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بموجب تسهيل من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الرافعات اشتراها البرنامج بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأشار إلى أن تلك الرافعات "ستسمح بتوصيل مواد الإغاثة على نحو أسرع إلى الأسر اليمنية التي تعيش تحت وطأة أكبر الأزمات الغذائية في العالم".

وأوضح البرنامج في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن كل رافعة من الرافعات المتنقلة يمكن لها مناولة حوالي 60 طناً مترياً، ما سيساعد على تعزيز عملية إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان "قامت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل نقل الرافعات على متن السفينة "إم في جويست" التي استأجرها البرنامج".

وتتجاهل الأمم المتحدة الطلبات المتكررة من الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي، بالإشراف على المساعدات الإنسانية الواصلة إلى ميناء الحديدة في ظل تقارير ومعلومات مؤكدة عن نهبها ومصادرتها من قبل ميليشيا الحوثي، وبيعها في السوق السوداء لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي".