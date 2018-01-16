البيضاء.. الجيش اليمني يتقدم باتجاه الملاجم

واصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تقدمه الميداني باتجاه منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد، على وقع مواجهات وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتمكن الجيش اليمني، الاثنين، من تحرير جبل الصرير، وتدور المعارك حاليا في جبل البير و النشيف و الساده وجبل القرحاء و ظهر لبان وموقع الموقع الاستراتيجي ببلاد الفقراء الذي يطل على منطقة فضحه أولى مناطق مديرية الملاجم، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيات وأطقماً محملة بالذخائر بين منطقتي الوسط والعصر بمديرية نعمان.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد سقط خلال المعارك العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتم أسر آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار من مناطق المواجهات.

ويأتي ذلك التقدم بعد تحرير جبل مركوزة الاستراتيجي شمال شرقي مديرية ناطع بالبيضاء، الأحد، من الميليشيات.

وبتحرير جبل المركوزة تم قطع خطوط إمداد الميليشيات باتجاه عقبة القنذع، بالإضافة إلى أنه يطل على عدة مناطق منها صبغ والمنقطع والغيلة والبده والجريب، ويعتبر مركزا مهما لتمشيط وتصفية مشارف فضحه بمديرية الملاجم، وهي ثالث مديريات محافظة البيضاء، التي يتقدم إليها الجيش اليمني، بعد تحرير مديريتي نعمان وناطع.