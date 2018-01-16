مطالبات بتدخل عاجل لإنقاذ الحيمة اليمنية من أيدي الحوثي

طالب مركز حقوقي يمني المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالتحرك سريعاً، لإنقاذ سكان قرى الحيمة في محافظة تعز من الإبادة الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، عبر محاصرتهم منذ نحو شهر.

وأوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان غير الحكومي أن الميليشيا تقوم باعتقال واسع للمواطنين، وتستخدمهم دروعاً بشرية في خطوط المواجهات، فيما تعدم من تبقى بشكل مباشر.

وعرض المركز في تقرير أعده يحمل عنوان "تعز .. مدنيون بانتظار الموت"، الذي استند إلى رصد ميداني معلومات تفصيلية عن أبرز الانتهاكات للميليشيا بحق سكان هذه القرى.

هذا ورصد التقرير نزوح أهالي ثلاث قرى بأكملها، هي: دار الجلال والأكمة السفلى وشقب، إلى جانب مقتل واحد وعشرين مدنياً وإصابة ثمانية وثلاثين آخرين.