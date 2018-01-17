ارتفاع عدد قتلى التعذيب بمعتقلات الحوثي إلى 115 يمنياً

لقي أحد المختطفين اليمنيين مصرعه جراء التعذيب في سجون #ميليشيا_الحوثي بمحافظة البيضاء، ويدعى أحمد علي صالح الشني وهو ما يرفع عدد من قضوا في سجون الميليشيات جراء التعذيب إلى 115 مواطنا يمنيا.

من جهتها، طالبت منظمة #العفو_الدولية ميليشيات الحوثي في #صنعاء بالإفراج فورا وبدون قيد أو شرط عن جميع معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون.

وكشفت مديرة حملات المنظمة الدولية سماح حديد، عن أن ميليشيات الحوثي نفذت منذ عام 2016 موجة من الاعتقالات التعسفية والاحتجازات والاختفاء القسري، وشملت هذه الاعتقالات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية.

وذكرت المنظمة أن لديها معلومات تفيد أن ما لا يقل عن 10 صحافيين احتجزوا بصورة تعسفية دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عامين ونصف العام.

هذا وتم توثيق اضطهاد الأقلية البهائية من قبل الحوثيين، واستشهدت العفو الدولية بحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة في صنعاء ضد حامد حيدرة أحد أبرز وجوه الطائفة البهائية في اليمن.