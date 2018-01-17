الجيش اليمني يحرر 10 مواقع جديدة في الجوف

سيطر الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، على جبل شوكان الاستراتيجي وعشرة مواقع أخرى في مديرية #برط_العنان شمال غرب محافظة #الجوف.

وأكد اعتقال 15 عنصرا من #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، في المعارك التي دارت في أولى مناطق مديريات برط العنان المحاذية لمحافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي.

‏وأكد الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد عبدالله الأشرف، أن قوات #الجيش_اليمني نفذت عملية عسكرية لتطهير مواقع حول جبل حبش من ميليشيات الانقلاب وتم تحرير أكثر من 10 مواقع من بينها جبل شوكان الاستراتيجي المطل على وادي القعيف ووادي سلبة في مديرية برط.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها فيما لاذ البقية بالفرار.

‏ وصرح أركان حرب المنطقة السادسة العميد الركن منصور ثوابة، بأن الجيش الوطني أسر 15 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد حصارهم في أحد الجبال التي تم تحريرها خلال المعارك.

وتأتي هذه العملية بعد أن استكملت قوات الجيش اليمني، تحرير منطقة #اليتمة في مديرية خب والشعف خلال الأيام الماضية وتعتبر المواقع التي تم تحريرها بداية مديرية برط العنان.