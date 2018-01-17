ميليشيات الحوثي تهرب تاركة قتلاها وجرحاها على الجبهات

قالت مصادر قبلية في محافظة البيضاء لـ"الشرق الأوسط" إن أهم هدف لقوات الجيش بعد تحرير مديرية ناطع والسيطرة على جبال "مركوزة" هو الزحف نحو منطقة "فضحة"، التي تتحكم في مفترق طرق بين 3 مديريات.

وتعني السيطرة على المنطقة قطع الإمدادات الحوثية باتجاه مديرية نعمان وعقبة القنذع وإتاحة التوغل في مديرية الملاجم.

ووفق مصادر بـ #الجيش_اليمني، فإن قادة الجماعة الانقلابية يتخلون عن قتلاهم وجرحاهم في الجبهات ويلوذون بالفرار، مع اشتداد المعارك وتصاعد حالة الإحباط والهلع في صفوف #الميليشيات.

وفي هذا السياق، عثر أفراد من قوات الجيش الوطني في جبهة "ميدي" على أحد جرحى ميليشيا الحوثي بعد أن ظل ينزف في الصحراء أكثر من يومين متتاليين. وقام الجيش بإسعافه إلى مستشفى ميداني في جبهة ميدي.