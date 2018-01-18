عدن.. سفير السعودية باليمن يناقش خطة إنسانية شاملة

أكد #السفير_السعودي لدى #اليمن، #محمد_آل_جابر، الخميس، أن زيارته الحالية إلى العاصمة المؤقتة #عدن وهي الأولى من نوعها منذ إشعال ميليشيا الحوثي الانقلابية للحرب في البلاد، تهدف إلى التشاور مع الحكومة ومناقشة خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وقال آل جابر أثناء لقائه رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، "إن القيادة السعودية تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع الاقتصادي وتدهوره"، لافتاً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين لدعم واستقرار اقتصاد اليمن من خلال الوديعة المالية للبنك المركزي بملياري دولار".

واعتبر أن نهج المملكة هو الوقوف مع الشعب اليمني من خلال العمل السياسي، ودعم البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وشتى مناحي الحياة.

وبدوره، أثنى رئيس الوزراء اليمني، على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في "إنقاذ الريال اليمني من السقوط والاقتصاد من الانهيار".

ودعا مؤسسة النقد السعودي، والإمارات، "إلى إرسال خبراء ماليين للمساعدة في وضع الخطط ومراقبة الأموال والإشراف على هذه المكرمة (الوديعة السعودية)، حتى لا يترك مجال للمشككين والمضللين"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار بن دغر إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران انقلبت على حليفها الرئيس السابق، وقتلته لأنه أدرك غدرهم وخيانتهم لليمن، وقرر العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تلك الميليشيات.

وأكد، أن المعركة والنصر اليوم هي في صف الشرعية.