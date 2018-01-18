مقتل اثنين من قيادات الحوثي بمواجهات في صعدة

لقي القياديان في ميليشيات #الحوثي، العميد صالح الرباعي، والعقيد صلاح الدين سيلان، مصرعهما مع عدد من مرافقيهم في مواجهات مع الجيش الوطني في كتاف المليل بـ #صعدة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات #التحالف_العربي خمس غارات استهدفت تجمعات الانقلابيين في مديرية الكتف بمحافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومخازن أسلحة.

وكانت مصادر عسكرية في الجيش اليمني قد أفادت، في وقت سابق، بأن 3 قياديين ميدانيين من الحوثيين قتلوا في جبهة البقع شرق محافظة صعدة شمال اليمن.

وأكدت المصادر أن القتلى هم: صالح علي صالح غيداء، ونايف صادق عبدالله الفقيه، ومحمد ضيف الله السحاري.

كما أشارت إلى أن الجيش غنم كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيات، بعد أن دحرها واستعاد السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها.