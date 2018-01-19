الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في البيضاء

سيطر الجيش اليمني، الجمعة، على عدد من المواقع الجديدة كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع شرق محافظة البيضاء وسط اليمن، فيما لقي قيادي حوثي بارز مصرعه بغارة لطيران التحالف العربي.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع راس شعب الزيق ومواقع جبل باعرف الشمالية الواقعة خلف جبل مركوزة الاستراتيجي في مديرية ناطع، مؤكداً مواصلة التقدم نحو شعب البير باتجاه مديرية الملاجم.

وأوضح المصدر أن الميليشيات تكبدت خلال المواجهات خسائر في الأرواح والعتاد، واستعادت أسلحة متوسطة وخفيفة من مواقع الحوثيين بعد فرارهم منها.

وفي الأثناء، لقي قيادي حوثي مصرعه بغارة للتحالف العربي في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني أن غارات جوية استهدفت سيارة على متنها قيادي ميداني في صفوف الميليشيا وعدد من مرافقيه أثناء توجهها إلى منطقة فضحة.

وأوضح أن الغارات أدت إلى مصرع عدد من قيادات المليشيا الحوثية الانقلابية بينهم القيادي المدعو "أبو سام الكحلاني" المشرف الثقافي بمديرية الطفة.

يأتي ذلك فيما لقي اثنان من عناصر الميليشيا مصرعهم في كمين للمقاومة الشعبية بالقرب من موقع شاردة، بمنطقة الحازمية، مديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

وتشهد عدد من مديريات البيضاء مواجهات عنيفة منذ أيام بعد تقدم الجيش الوطني وتحريره مناطق واسعة في عدد من مديريات المحافظة.