تقدم جديد للجيش الوطني في جبهة نهم شرق صنعاء

أعلن الجيش الوطني اليمني عن تحقيق تقدم جديد صباح الجمعة في جبهة نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من استعادة السيطرة على جبل الضبيب ومرتفعات غرب جبل القرن في مديرية نهم بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن المواجهات التي اندلعت فجرا استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتواصلت حتى منتصف النهار.

وفي تعز جنوب غرب #اليمن قتل ثلاثة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية بينهم قيادي في هجمات متفرقة للجيش الوطني على مواقع الميليشيات.

مصادر أمنية محلية كشفت عن مقتل القيادي الميداني #الحوثي أحمد عبد الرحمن #الموهبي نائب قائد جبهة العنين وثلاثة من مرافقيه بقصف مدفعي من قوات الجيش الوطني في مديرية جبل حبشي غربي تعز.

وفي منطقة القحفة أسفر قصف مدفعي مماثل على مواقع الميليشيات صباح الجمعة عن مقتل 6 وجرح عدد آخر.

وفي منطقة القصر الجمهوري شرق مدينة #تعز أعطبت قوات الجيش عربة عسكرية للميليشيات وقتلت ثلاثة عناصر كانوا على متنها بالقرب من معسكر التشريفات.