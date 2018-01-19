مقتل 13 حوثياً بينهم قيادي ميداني بمواجهات في تعز

لقي أكثر من 13 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم بينهم قيادي ميداني وأصيب 6 آخرين، في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهات تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إن القائد الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعو #أحمد_عبدالرحمن_الموهبي لقي مصرعه و3 من مرافقيه وأصيب اثنين آخرين، جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي المدينة.

ونقلت عن مصدر في قيادة محور تعز العسكري، أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للحوثيين في #منطقة_القحيفة بجبهة مقبنة، نتج عنها مصرع 6 عناصر من الميليشيا وجرح 4 آخرين غربي تعز.

وأضاف المصدر أن 3 من عناصر من الميليشيات قتلوا وتم إعطاب طقم عسكري بنيران الجيش الوطني، في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، شرقي المدينة.

وصعّد الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، معركته ضد #ميليشيات_الحوثي في عدة جبهات ضمن خطة لاستكمال ما تبقى من محافظة تعز، ورفع الحصار المفروض عليها من الميليشيا بشكل كامل، ويحقق تقدما ميدانيا مستمرا وسط انهيار في صفوف الانقلابيين في مختلف الجبهات.