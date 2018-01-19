مصرع 100 حوثي وأسر 34 آخرين في صعدة خلال أسبوع

قالت إحصائية نشرها الجيش اليمني، الجمعة، إن ما لا يقل عن 100 من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة كتاف البقع بمحافظة صعدة، معقلهم الرئيس أقصى شمال البلاد، خلال أسبوع.

وأكدت أن من بين قتلى الحوثيين 4 قيادات ميدانية، عثر الجيش اليمني على جثث 3 منهم، إضافة إلى جرح وأسر العشرات في معارك عنيفة شهدتها جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة.

وذكر أن جثث القيادات الميدانية الحوثية التي تم العثور عليها هم: محمد حسن عوفان، وصالح محمد سعد الرباعي، وصلاح الدين محمد ناصر سيلان.

وأوضح الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر واسعة في مواجهات متقطعة تتجدد بين الحين والآخر منذ فجر الجمعة الماضية في جبهة كتاف البقع.

وأشار إلى أسر الجيش الوطني 34 من عناصر ميليشيات الحوثي خلال أسبوع من المواجهات في معقلهم الرئيس بصعدة جبهة البقع.

وبحسب الإحصائية، فقد دمر الجيش اليمني، في ذات الفترة، أكثر من 10 آليات عسكرية، وخمسة أطقم مسلحة للحوثيين، وشاحنة سلاح متوسطة (دينا)، كما استعاد مخزناً للأسلحة.

وكان الجيش اليمني حقق تقدماً ميدانياً لافتاً في الأيام الماضية بالمعارك الدائرة مع الحوثيين في معقلهم الرئيس بصعدة، حيث أحكم سيطرته الكاملة على عدد من الجبال والمرتفعات والتباب الاستراتيجية، والسيطرة الكاملة على سوق البقع وتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة، والذي يربط اليمن بالسعودية، ويواصل التقدم باتجاه مركز مديرية كتاف.