ميدي.. مقتل 117 حوثياً بينهم قيادات خلال أسبوع

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 117 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم 4 قيادات ميدانية خلال أسبوع من المعارك الدائرة في جبهة ميدي الساحلية بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن هذه الحصيلة هي للمعارك التي اندلعت منذ صباح الجمعة 12 /يناير/2018 م حتى اليوم.

ونقل عن مصدر عسكري، أنه تم أيضا أسر ثلاثة آخرين من ميليشيا الحوثي خلال المعارك بينهم القيادي الميداني سمير القهالي، وسقوط عشرات الجرحى بعضهم ظل ينزف في الصحراء حتى الموت بعد أن لاذت الميليشيات بالفرار تحت ضربات الجيش الوطني وطيران التحالف العربي.

وكبد الجيش اليمني خلال الأسبوع الماضي مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها خلال معارك غير مسبوقة في جبهة ميدي.

كما تم تدمير آليتين عسكريتين وثلاثة أطقم مسلحة وشاحنة سلاح متوسطة (دينا).

وبالمقابل، قتل 7 من أفراد الجيش الوطني وجرح 15 آخرين خلال المعارك بحسب المركز الإعلامي.

يشار إلى أن جبهتي ميدي وحرض في حجة من أكثر الجبهات التي استنزفت عددا كبيرا من قيادات وعناصر التمرد الحوثية، نتيجة استماتة الميليشيات في الدفاع عن هذه المنطقة التي تتخذها ضمن المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة والدعم الإيراني إليها، إضافة إلى كونها الشريان الرابط مع معقلهم الرئيس في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.