ميليشيات الحوثي تنقل أجهزة استخباراتية إلى صعدة

كشفت مصادر يمنية أن ميليشيات #الحوثي سحبت عدداً من الأجهزة الخاصة بالاستخبارات العسكرية بداية الأسبوع الحالي، ونقلتها إلى محافظة #صعدة.

ونسبت مواقع يمنية إلى تلك المصادر أن حوثيين متخصصين جرى استقدامهم إلى مبنى الاستخبارات العسكرية بـ #صنعاء، وسحبت عدداً من الأجهزة الخاصة والحديثة ونقلتها إلى معقل الجماعة في صعدة.

كما أوضحت أن الحوثيين سبقوا هذه العملية بقرارات إقالة بحق عدد من الضباط الموالين للرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، وتم تعيين بديل لهم ضباط حديثي التجنيد من أنصار الجماعة.

كذلك أشارت المصادر إلى أن الحرس الثوري الإيراني يشرف على تأهيل تلك الأجهزة.

ولقي القياديان في ميليشيات الحوثي، العميد صالح الرباعي، والعقيد صلاح الدين سيلان، مصرعهما، في وقت سابق، مع عدد من مرافقيهم في مواجهات مع الجيش الوطني في كتاف المليل بصعدة.