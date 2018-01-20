استعدادات لتنفيذ خطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن

قال السفير السعودي لدى #اليمن، محمد آل جابر، السبت، إنه يجري حالياً التنسيق مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة، بالإضافة لدراسة الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق في اليمن خلال أيام.

جاء ذلك في تصريح صحافي للسفير آل جابر عقب عودته من زيارته الأولى إلى #عدن منذ تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية في يوليو/تموز 2015، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الحكومة والسلطات المحلية وزار ميناء عدن وقوات التحالف العربي.

وقال السفير إن "المملكة حرصت وتحرص على دعم الشعب اليمني في مواجهة مشروع إيران إلى جانب دعمها لاقتصاده الوطني".

وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن المملكة العربية #السعودية تريد يمناً قوياً يسوده الأمن وينعم بالرخاء، في حين يريد الحوثيون ومن ورائهم إيران يمناً ضعيفاً تسوده الفوضى والفقر وانعدام الأمن".

وأشار إلى أن الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني تأتي "في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته".

وتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي في اليمن تحسناً ملحوظاً كما ستزيد الواردات مقارنة بالعامين الماضيين.

كما أكد أن سفارة السعودية في العاصمة المؤقتة عدن تمارس أعمالها بشكل طبيعي، وقد منحت 20 ألف تأشيرة عمل في المملكة للمواطنين اليمنيين.

وفي السياق نفسه، التقى السفير آل جابر، السبت، في العاصمة الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حيث ناقشا نتائج زيارة السفير إلى عدن ولقاءاته بعدد من القيادات. واطلع آل جابر هادي على خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي ستنطلق قريبا.

وأشاد هادي بالدعم السعودي لبلاده في مختلف المجالات، وقال إن "المملكة مع اليمن سلما وحربا في وجه الطغاة وأعداء الأمة والهوية عبر عاصفة الحزم وعودة الأمل والانتصار للشرعية واليمن أرضا وإنسانا".