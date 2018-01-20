اليمن.. لائحة ضحايا الحوثي تتوسع لتشمل الأطفال والفتيات

قالت مصادر في العاصمة اليمنية #صنعاء إن #مليشيات_الحوثي رفضت الكشف عن مصير أكثر من 15 فتاة قامت الميليشيات باختطافهن أثناء تظاهرة ضد الانقلابيين في الثالث عشر من الشهر الجاري، وتفيد الأنباء أن الميليشيات تمارس الضرب والتعذيب ضد المعتقلات في جهة مجهولة، وفي صعدة اختطفت ميليشيات الحوثي نحو 33 طفلاً من مديريات ساقين وضحيان ومنبه والصفراء في محافظة صعدة.

وتتسع ظاهرة #الاختطافات و #الاعتقالات والقتل على يد ميليشيات الحوثي يوما بعد يوم لتشمل كل فئات المجتمع.

فالعملية لم تعد محصورة في الخصوم والنشطاء السياسيين، فقد طالت النساء والأطفال بطريقة لا تراعي فيها الميليشيات تقاليد اليمنيين.

وقد جرى اختطاف 15 امرأة في صنعاء على يد ميليشيات الحوثي في الخامس عشر من الشهر الجاري عند خروجهن في تظاهرة تندد بممارسات الحوثيين والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والأمنية.

وقمعت الميليشيات التظاهرة واعتدت بالضرب على المشاركات وتم اختطاف بعضهن، وأكدت المصادر أن المعتقلات تعرضن للضرب والتعذيب أثناء اعتقالهن، وتم نقلهن إلى جهة غير معروفة.

وأضافت المصادر أن عائلات المختطفات طرقت كل الأبواب لمعرفة مصير بناتها والمطالبة بالإفراج عنهن دون جدوى.

وكانت صنعاء أيضا على موعد مع اختطاف موظف في منظمة الهجرة الدولية ونقلوه إلى جهة مجهولة، حيث اختطف مسلحون حوثيون هشام نجل الصحفي عبدالرحمن بجاش رئيس تحرير صحيفة الثورة سابقا، وجرى اختطافه أثناء خروجه من عمله.

وفي صعدة كان الضحايا هم الأطفال، حيث اختطفت الميليشيات نحو 33 طفلاً في مديريات ساقين ومنبه وضحيان والصفراء، ومعظم الأطفال لم تتجاوز أعمارهم العاشرة.