قبيلة يمنية تخلع شيخها وتهدر دمه لعمله مع الحوثيين

نشرت مواقع إخبارية يمنية وناشطون في مواقع التواصل، وثيقة موقعة من كبار مشايخ قبيلة "مراد" في مأرب (شرق صنعاء)، تعلن بموجبها خلع أحد شيوخها والقيادي في حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وإهدار دمه بتهمة الخيانة الوطنية، نظراً لاستمراره بمنصب وزير في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها.

وأهدرت القبيلة، بموجب الوثيقة المعمدة من كبار المراجع العرفية والقبلية، دم حسين حازب الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي الانقلابية، وأعلنت تبرؤها منه، وذلك لثبوت خيانته الوطنية.

وجاء في الوثيقة أن "حازب"، وهو من قيادات حزب الرئيس الراحل المستمرين في عملهم مع الحوثيين رغم إعلان الرئيس الراحل فض الشراكة معهم ودعوته للانتفاضة الشعبية ضدهم قبل مقتله، "أصبح لا يمثل قبيلة مراد ولا مواقفها الوطنية"، وأنه "أصبح تابعاً ومنحازاً للعصابات الحوثية الإيرانية".

وأعلنت القبيلة خلع حسين حازب وتنصيب الشيخ محمد الداعري حازب بدلاً منه كشيخ لقبيلة "بني شمس"، أحد فخوذ قبيلة "مراد"، وشددت على أن دم من أسمته "الخائن حسين حازب" أصبح هدفاً مشروعاً لكل قبائل "مراد".

ودعت قبيلة "مراد" قبائل "جهم" (إحدى قبائل مأرب)، إلى إباحة دم "مبارك المشن" أحد مشايخ "جهم" الذي يشغل عضوية ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين.

ووقع على الوثيقة كبار مشايخ "مراد"، بينهم الشيخ غالب الأجدع والشيخ علي القبلي نمران والشيخ العجي الطالبي والشيخ أحمد حسين القردعي والشيخ محمد قاسم بحيبح وغيرهم من كبار المشايخ.