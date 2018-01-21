أخو "صالح" يعلن انضمامه للشرعية اليمنية

أعلن أخو الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، الأحد، وقوفه مع الشرعية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء علي صالح عفاش الحميري، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامة الأخير بالرياض، وبحضور نائبه علي محسن الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن شقيق صالح، تأكيد موقفه ودعمه لقيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، "وصولاً إلى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي".

ورحب هادي بالتحاق اللواء #علي_صالح_عفاش بقوات الشرعية، تأكيداً على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية في مختلف المنعطفات والمراحل والظروف.

كما أكد على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة أعدائه من الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي وصف أفكارها وأجندتها "الطائفية بالدخيلة التي لن يقبل بها الشعب اليمني".

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بين الرئيس هادي وأحد أقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح منذ مقتل الأخير على أيدي ميليشيات الحوثي في صنعاء مطلع ديسمبر 2017، عقب دعوته لانتفاضة شعبية ضدهم.

وكان اللواء علي صالح الأحمر (عفاش)، شقيق الرئيس السابق، نجح مؤخراً في الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء، وانتقل إلى محافظة مأرب قبل أن يتجه إلى الرياض، ويعد من أبرز القادة العسكريين في نظام "صالح"، حيث كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتقلدها نجل صالح العميد أحمد.

كما شغل الأحمر منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.