الجيش اليمني يدمر زوارق حوثية ومقتل 5 خبراء

أعلنت قوات #الجيش_اليمني، الأحد، مقتل 5 من خبراء زراعة الألغام البحرية التابعين لميليشيات الحوثي الانقلابية، وأسر سادس، في اشتباكات أثناء محاولتهم زراعة ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي في مدينة #ميدي الساحلية شمال غرب البلاد.

وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن وحدة التشكيل البحري في الجيش اليمني، تمكنت من قتل 5 من عناصر الميليشيات الحوثية وأسر سادس، وذلك أثناء قيام تلك العناصر الإرهابية بعملية زراعة ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لمدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقل البيان عن مصدر عسكري، أن 4 زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري في الجيش اليمني اشتبكت مع 3 زوارق بحرية تابعة للميليشيات الحوثية، وذلك أثناء قيام #الحوثيين بزراعة عشرات الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة ميدي الساحلية.

وأكد أن القوة البحرية أحرقت زورقا حوثيا على متنه 3 من خبراء زراعة الألغام البحرية، وسيطرت على زورق ثانٍ بعد قتل اثنين كانا على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

كما أشار المصدر إلى أن العمل جارٍ لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة، وذلك لما تمثله من خطورة كبيرة بسبب قربها من خط الملاحة الدولي، وخطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

وكانت ميليشيات الحوثي قد هددت في وقت سابق على لسان رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد، بأنها ستستهدف الملاحة الدولية، وتسعى إلى زراعة شبكات الألغام البحرية بين الحين والآخر في مياه البحر الأحمر.