الجيش اليمني ينتزع ألغام الحوثي ويفكك صواريخه في البقع

انتزعت الفرق الهندسية في الجيش اليمني، عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل طردها من المناطق المحررة في محور البقع بمحافظة صعدة معقلهم الرئيس أقصى شمال البلاد.

وقال الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني، السبت، إن وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للواء 84 مشاة في البقع، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من 70 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة.

وطهرت فرق نزع الألغام مساحات واسعة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب وعليب وعمود السعراء، إضافة إلى سوق البقع والخط الدولي، من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها الميليشيات الانقلابية.

وأوضح مصدر ميداني أن الألغام والمتفجرات المنزوعة تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة.

وأكد المصدر أن الفرق الهندسية تمكنت من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت موجهة لضرب أفراد وتجمعات الجيش الوطني في البقع، إضافة إلى ضرب الحدود السعودية، بحسب ما نقله موقع الجيش اليمني.

وأوضح أن وحدة نزع الألغام بمساندة كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي تواصل مهامها في تأمين المناطق المحررة.

يشار إلى أن الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، حقق خلال الأيام القليلة الماضية اختراقات ميدانية هامة في معقل الحوثيين بصعدة، وسيطر على مواقع استراتيجية واسعة في البقع، ويواصل التقدم باتجاه مركز مديرية كتاف، في ظل انهيار تشهده ميليشيات الحوثي على وقع الخسائر الفادحة التي تتكبدها.