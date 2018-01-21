اليمن.. مصرع 20 حوثياً بينهم قيادي وأسر آخرين بالحديدة

أفاد مصدر ميداني أن أكثر من 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، لقوا مصرعهم خلال الساعات الأخيرة، في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع الجيش اليمني في أطراف مديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وأكد المصدر أن من بين القتلى نجل رئيس ما يسمى اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثي بالحديدة، ويدعى نبيل عبدالرحمن الجماعي.

يأتي ذلك فيما نفذ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، عملية نوعية على مشارف مديرية حيس، ألقى خلالها القبض على قيادي حوثي كان يشرف على سير المعارك في المنطقة، كما قالت مصادر في المقاومة.

وأضافت أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي خلال العملية المنفذة لتمشيط منطقة حسي سالم الواقعة على مشارف حيس جنوب الحديدة، وأسر اثنين آخرين أحدهما قيادي يدعى راضي صالح حسين المكنى بـ"أبو عمر"، والثاني محمد إبراهيم طاهر.

وشهدت منطقة القطابا جنوب الحديدة اشتباكات عنيفة، مساء الجمعة، أثناء عملية تمشيط واسعة نفذتها وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف العربي، فيما لاذت عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بالفرار نحو المزارع ومديرية التحيتا شمالاً.

واستعاد الجيش والمقاومة خلال عمليات التمشيط كمية من الأسلحة والذخائر بينها قذائف "آر بي جي" وعدد كبير من العبوات الناسفة كانت بحوزة الميليشيات الحوثية.