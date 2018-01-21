تعز.. إفشال هجوم لميليشيات الحوثي وقتل اثنين من قادتها

أفشل #الجيش_اليمني، الأحد، محاولة تسلل لميليشيا #الحوثي على معسكر التشريفات شرق مدينة تعز، وكبد العناصر المهاجمة خسائر كبيرة في صفوفها بينها قيادات ميدانية.

وكشفت مصادر ميدانية عن مصرع اثنين من قيادات ميليشيات الحوثي، بنيران الجيش الوطني، في #المعارك التي شهدتها جبهات ميدانية شرق مدينة #تعز.

وأكدت مصرع مسؤول الإمداد العسكري للميليشيا في شرق تعز المدعو أبو عبدالله، وقائد مجاميع الهجوم المدعو أبو عوجاء، علاوة على سقوط عناصر أخرى من #الحوثيين بين قتيل وجريح، لم يتم التحقق من عددهم.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن الجيش الوطني صد هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي على مواقعه في معسكر التشريفات، والقصر الجمهوري تحت غطاء نيران كثيف.

وأكد إفشال هجوم الحوثيين عقب معارك عنيفة استمرت أكثر من 8 ساعات تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت سيارة للميليشيا كان على متنها ذخائر، وقتلت وجرحت عدداً من عناصر الميليشيات.

وأوضح العقيد البحر أن الميليشيا تحاول من خلال مثل هذا الهجوم "أن تصنع نصراً وهمياً على الأرض للتغرير بمؤيديها، وأنها ما زالت تمتلك القوة، وتزج بأطفال صغار السن في المعارك".