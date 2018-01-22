شاهد.. إحباط محاولة حوثية لزرع ألغام بسواحل ميدي

تمكن #الجيش_الوطني_اليمني من قتل خمسة عناصر من ميليشيات الحوثي واعتقال آخر أثناء محاولتهم القيام بعملية زراعة ألغام بحرية بساحل ميدي المحاذي للبحر الأحمر التابع لمحافظة حجة غرب #اليمن.

وقال مصدر عسكري إن أربعة زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة اشتبكت الأحد مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للمليشيات الحوثية الانقلابية وذلك أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية في سواحل ميدي.

وأضاف المصدر أن القوة البحرية تمكنت من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه واعتقال عنصر آخر فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

وأوضح المصدر أن العمل جارٍ لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة على حياة الصيادين وسكان الجزر الواقعة على #سواحل_ميدي.

وتأتي هذه العملية في إطار مسلسل تهديد الملاحة الدولية.

وأسفر أحد الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا العام الماضي عن مقتل 8 صيادين كانوا على متن قارب صيد بالقرب من جزيرة الطوق بميدي‬.