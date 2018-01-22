المبعوث الأممي باليمن يستقيل قبيل انتهاء مدته

طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الاثنين الإعفاء من منصبه قبيل انتهاء مدته في مارس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن وسيط المنظمة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير /شباط بعد نحو 3 سنوات في وظيفته.



وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد أعلن الأحد، استجابة الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات سياسية جديدة، داعياً جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.

وأضاف ولد الشيخ: "إنني أقف إلى جانب الشعب اليمني ويدافع عن السلام. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة".