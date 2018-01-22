الجيش اليمني يسيطر على جبل حمراء الصيد في الجوف

سيطر الجيش الوطني اليمني الاثنين على جبل حمراء الصيد في مركز الظهره التابعة لمحافظة #الجوف ، شمال #اليمن .

كما دمر ‏‫طيران التحالف 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين في مركز سلبه بمحافظة الجوف.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية في محافظة #الجوف انشقاق القيادي الحوثي، ناجي بن ناجي جار الله أبو صالح، قائد المحور الشرقي للميليشيات الحوثية، وانضمامه إلى قوات الشرعية في مديرية برط العنان.

كما أعلن الشيخ سنان العراقي، وكيل محافظة الجوف المعين من قبل الميليشيات، انضمامه مع أكثر من 25 مسلحاً قبلياً، بينهم القيادي علي بن صالح المضفري إلى الشرعية بعد أن كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات.

وصرح الشيخ العراقي بأن المنضمين إلى معسكر الشرعية أعربوا عن ندمهم على القتال مع المتمردين الحوثيين، ودعوا من تبقى من زملائهم المغرر بهم إلى الالتحاق بهم في صفوف قوات #الشرعية. وأوضح أن فلول الميليشيات فرت إلى جبال #صعدة بعد سيطرة الجيش الوطني على جبال شوكان ووادي سلبة والقعيف ومنطقة عفى بمديرية برط العناب المحاذية لمحافظة صعدة.