تعز.. مقتل مصور وإصابة صحافي بقصف صاروخي للحوثيين

أعلنت قناة فضائية يمنية، الاثنين، عن مقتل أحد مصوريها في قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، على منطقة الخيامي في مديرية المعافر بمحافظة #تعز جنوب غرب اليمن.

وأكدت قناة "بلقيس" الفضائية اليمنية، أن مصورها محمد القدسي وعددا من المدنيين قتلوا، وأصيب صحافيون ومدنيون آخرون في قصف صاروخي للحوثيين.

ونعت القناة في خبر عاجل، مصورها محمد القدسي، وقالت إنه قتل "إثر إصابته في قصف لمليشيات الحوثي على منطقة الخيامي بتعز".

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بخمسة صواريخ منطقة الخيامي في تعز، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم الصحافي اليمني بشير عقلان الذي نقل إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج، وذلك في حصيلة أولية.

وأفادت المصادر أن الحوثيين قصفوا بالصواريخ والقرى السكنية في الخيامي ومنصة وبوابة وساحة عروض معسكر الخيامي، الذي كان يقام فيه مهرجان اختتام الدورة التدريبية لقوات الأمن الخاص بحضور نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء علي ناصر لخشع.

وأشارت إلى نجاة اللواء لخشع ووكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي من القصف، والمسؤولين الآخرين الذين كانوا حاضرين.

كما ذكرت وسائل إعلام الحوثيين الرسمية، أنها استهدفت بصاروخ باليستي منطقة الخيامي، غير أن عدة مصادر أكدت أن القصف كان بصواريخ كاتيوشا، والتي سقطت في مناطق متفرقة من مكان إقامة العرض، بعضها أصاب منازل المدنيين المجاورين.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي استهدفت العام الماضي في قصف عشوائي أحياء سكنية بتعز أدى إلى مقتل ثلاثة صحافيين ومصورين إعلاميين، في إطار انتهاكاتها الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين.