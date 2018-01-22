لأول مرة.. مساعدات إغاثية سعودية تحط في مأرب

تحدث مراسل "العربية" من مدينة البقع اليمنية الحدودية عن الجسر الجوي وعن الأعمال الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للشعب اليمني، وأفاد المراسل بوصول أكثر من 16 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وملابس مرسلة إلى المحافظات اليمنية المحررة.

وقال المراسل إن المساعدات تحوي أكثر من 1500 سلة غذائية، وتكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 7 أفراد مدة شهر كامل.

وتابع المراسل أن أول طائرة مساعدات قد هبطت في مطار في مدينة صافر بالقرب من محافظة #مأرب، وقد تم إعداد وترميم المطار خلال مدة لم تتجاوز يومين.

كذلك أكد المراسل أن تأخر وصول المساعدات كان نتيجة انتهاكات ميليشيات الحوثي وعمليات الابتزاز التي قامت بها في الفترة الماضية، وهو ما حال دون وصل المعونات.

وهذه المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات إلى #مدينة_البقع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة #السعودية قد أعلن الأحد أنه سيقدم مليارين ونصف المليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وأضاف #التحالف في بيان له أنه سيمد جسرا جويا الى مأرب وينشئ 17 ممرا بريا، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستيعاب المواد الأساسية والمساعدات.

كما أوضح التحالف أن خططه تتضمن وصول #المساعدات إلى المناطق الشمالية في اليمن والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين.