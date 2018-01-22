البريطاني غريفيث مبعوثا أمميا لليمن خلفا لولد الشيخ

أكدت مصادر في الأمم المتحدة تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا جديدا لها إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وغريفيث الدبلوماسي المتمرس، هو ثالث شخصية أممية تتولى المهمة. وخدم في الخارجية البريطانية، لكنه منذ عام 1994، تنقل في مهام عدة في الأمم المتحدة وتخصص في الوساطة الدولية لحل النزاعات.

وهو أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام. وأسس غريفيث وأدار مركز الحوار الإنساني في #جنيف وعمل في جمعيات خيرية للوساطة في النزاعات.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال، إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير، بعد نحو ثلاث سنوات في وظيفته.

وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".

وكانت الأمم المتحدة قد عينت ولد الشيخ أحمد مبعوثا دوليا في 25 أبريل 2015 خلفا لجمال بنعمر الذي قدم استقالته، بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء النزاع الناجم عن انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.