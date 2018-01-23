اجتماع للرباعية في باريس بشأن الأزمة اليمنية

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرباعية بشأن #الأزمة_اليمنية، بمشاركة #السعودية و #الإمارات و #الولايات_المتحدة.

وذكر الحساب الرسمي للخارجية البريطانية على تويتر أن الاجتماع، الذي يرأسه الوزير بوريس جونسون في السفارة البريطانية بباريس، سيبحث "خطوات مقبلة للعملية السياسية في البلاد".

وتعد اللجنة الرباعية من أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في ملف الأزمة اليمنية وقد تم تشكيلها أواخر عام 2016.

وفي سياق آخر، رحب جونسون بخطة المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها أخيراً التحالف العربي لليمن وقدرها مليار ونصف المليار دولار.

ويأتي الاجتماع غداة تعيين البريطاني، مارتن غريفثت، مبعوثاً أممياً جديداً، خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أبلغ الأمم المتحدة اعتزامه عدم الاستمرار في منصبه مع انتهاء فترة تعاقده أواخر شباط/فبراير المقبل.