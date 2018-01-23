الجيش اليمني يحرر مواقع شمال مدينة تعز

حررت قوات #الجيش_اليمني، الثلاثاء، عددا من المواقع في الجبهة الشمالية لمدينة #تعز، عقب معارك ضارية ومستمرة مع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وقال نائب الناطق الرسمي لمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن قوات الجيش الوطني تقدمت في الجبهة الشمالية إلى ما بعد محطة الحوجلة بشارع الخمسين، وتبة حميد علي عبده، وصولا إلى مستوصف السلطان.

وأشار إلى أنه تم تأمين محطة الكهرباء وحي الكهرباء بالكامل، والسيطرة على عدد من المباني التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية.

وأوضح العقيد البحر أن المعارك لاتزال مستمرة وسط تقدم كبير للجيش الوطني، وانهيارات في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وأفاد أن الجيش الوطني تمكن من نزع أكثر من 100 لغم أرضي، فيما سقط العشرات من الميليشيات الانقلابية ما بين قتيل وجريح (لم يحدد عددهم)، ولاذ البقية بالفرار تاركين خلفهم جثث قتلاهم.

وكان الجيش اليمني حقق تقدما ميدانيا كبيرا، الاثنين، غرب تعز، وسيطر على مناطق النجيبة والمشقر والشاذلية والعقمة والكديحة وجوفين، عقب هجوم واسع تم شنه على ما تبقى من مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في موزع والمخا بجبهة الساحل الغربي، من عدة محاور.