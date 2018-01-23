الشرعية ورجال القبائل يفتحون جبهة جديدة شمال غرب صعدة

فتح الجيش الوطني اليمني، بمشاركة أبناء القبائل وبدعم من قوات التحالف، جبهة جديدة في منطقة رازح الحدودية شمال غرب محافظة #صعدة.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للجيش أن "قوات الشرعية ورجال القبائل دحروا ميليشيات الحوثي بعد مواجهات عنيفة من عدة مواقع في مديرية #رازح" وتقدموا نحو مركز المديرية القريبة من جبال مران، أحد المعاقل التي انطلقت منها حركة تمرد الحوثي.

وصرح قائد اللواء السادس حرس حدود، العميد حسين حسان الغمري، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الأزهور وسلسلة جبال الفلج وتبة الرخم وشعيب ومنطقة عزان.

وأضاف أن المعارك متواصلة بمشاركة أبناء القبائل الذين انتفضوا ضد الميليشيات لمساندة الجيش وبدعم جوي من طائرات التحالف، مؤكدا أنه لم يتبق لوصول قوات الجيش الوطني إلى مركز مديرية رازح سوى 4 كيلومترات.

من جهة أخرى، تواصل قوات الشرعية بمساندة التحالف، تقدمها نحو سلسلة جبال الظهرة، لتحريرها من الميليشيات الحوثية التي تستغلها في تخزين الأسلحة والذخائر وتنفيذ هجماتها على المناطق المدنية.

في سياق آخر، يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع سلال غذائية وملبوسات للمواطنين اليمنيين، داخل المناطق التي حُررت من قبل قوات الشرعية.