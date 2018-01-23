المخلافي: لا اتفاق على مشاورات مباشرة مع الحوثيين

نفى وزير الخارجية اليمني، عبد الملك #المخلافي، الاتفاق على #مشاورات سياسية مباشرة بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة #الحوثيين.

وأكد المخلافي لصحيفة الحياة أنه لا تزال أمور كثيرة يجب تطبيقها قبل أن تتوافر إمكانية المحادثات المباشرة.

وأوضح المخلافي أن تصريحات المبعوث الأممي #ولد_الشيخ أحمد عن تجاوب كل الأطراف مع جهود استئناف المفاوضات ربما فهمت بالخطأ.

وأنه على الأرجح كان يتحدث عن لقائه المباشر مع الحوثيين، الذي ربما يتم قريباً خارج #اليمن.

وانقطعت هذه اللقاءات منذ (مايو) الماضي، بعد إطلاق النار على ولد الشيخ أحمد في آخر زيارة له إلى صنعاء.

يذكر أن مصادر في الأمم المتحدة أكدت تعيين البريطاني، مارتن غريفيث، مبعوثاً أممياً جديداً لها إلى اليمن، خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي لا يعتزم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء عقده في فبراير 2018.