بن دغر يشيد برفض القبائل اليمنية مشروع إيران

أشاد رئيس الوزراء اليمنى أحمد #بن_دغر، الثلاثاء، بدور #القبائل_اليمنية التي رفضت المشروع الإيراني وقاتلت #الميليشيات_الحوثية، داعياً الجميع إلى تأييد الشرعية والمشروع الوطني الذى اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأشار بن دغر، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مصلحة شؤون القبائل وعضو #البرلمان_اليمني الشيخ بكيل ناجى الصوفي، إلى أهمية تكاتف جميع أبناء الوطن لتحرير جميع المناطق من قبضة الميليشيات الحوثية.

من جانبه أكد رئيس مصلحة شؤون القبائل وقوفهم إلى جانب الشرعية اليمنية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ويعد الشيخ بكيل الصوفي، من كبار مشايخ قبائل خولان إحدى مناطق طوق صنعاء ومن الموالين للرئيس الراحل #علي_عبدالله_صالح الذي قتلته ميليشيا الحوثي مطلع الشهر الماضي، بعد دعوته للانتفاضة الشعبية ضدهم.

وتشهد منطقة خولان توترا بين القبائل وميليشيا الحوثي، التي تتخوف من مساندتها للجيش الوطني وتسعى لكسرها، في حين تكثف الحكومة الشرعية من تواصلها مع هذه القبائل، في إطار الترتيب لاستعادة العاصمة صنعاء وطرد الحوثيين منها.